Para muchos un simple beso en la mejilla puede transmitir mucho cuando una pareja quiere iniciarse. Todo empieza con un simple sonido; el cual muchas veces lleva el mensaje del deseo; todo se inicia en amistad logrando llegar a la intimidad.

No es fácil el camino entre dos personas que se inician en el amor pero es cuando la imaginación debe volar. El mismo debe ser pícaro, si de verdad hay química entre las dos personas; si no la hay, se lo aconsejamos… no insista.

Transmita ese amor en ese instante de entregar un beso a la persona que le gusta; si es mujer marque un beso en un papel. Vuelva a jugar con esos detalles de antaño de un beso marcado en una carta de amor; perfume una carta y envíela.

Un beso en la mejilla, lleva el mensaje

Para el sexólogo Carlos Landaeta las personas han dejado de vivir el amor y no viven la química. Ese instante de un beso en las mejillas debe llevar ese amor infinito. Hágalo con mucho cuidado; pero exprese sus sentimientos en ese instante.

Las miradas subjetivas luego de ese instante debe saberlas transmitir; juegue con ese momento. Hágalo lento si la persona le corresponde vuelva a dar ese pequeño sonar de labios; escoja en cual mejilla.

Un beso en los labios lleva todo, pero mejor empiece por sus mejillas; sepa condensar ternura, sentimiento y amor. Viva ese instante y conquiste a la persona que le gusta; libere ese estrés y luche por la persona que quiere amar.

Escándalo en tus mejillas

En ese instante de amor de transmitir un beso juegue con sus miradas y transmita el sentir. No sea flamígero, todo lo contrario vaya primero a la ternura. Luego de allí si exprese sentir; pasión, dulzura y que el sentimiento sepa en un beso.

Cuando el amor es correspondido hay que vivirlo a plenitud, haga un escándalo en sus mejillas; llene de besos esa parte de la cara. Luego de eso si es correspondido bese con mucho amor, abrace y brinde seguridad. El amor es el sentimiento más puro que existe… ¡Vívalo!

Sigue leyendo ahora:¡Placer! Descubre el mensaje de dar besos y masajes en la espalda