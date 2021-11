Compartir

















El presupuesto de la Universidad de Carabobo que aprobó la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu); y el Ministerio de Educación Universitaria para la Universidad de Carabobo en 2022, alcanza apenas al 4% de lo que la universidad necesita.

El vicerrector administrativo de esta casa de estudios, José Ángel Ferreira; informó que el alma máter solicitó para el próximo año la cantidad de Bs. 1.951.035.851 y sólo le fueron aprobados Bs. 75.084.421. Estos recursos estarían dirigidos a gastos de personal, gastos de funcionamiento, gastos de proyectos y providencias estudiantiles.

Ferreira señaló que “a ello se le suma que, en los últimos dos años, el presupuesto ley no ha llegado completo; ha sido asignado en forma irregular y ello supone una suerte de enredo jurídico, dado que eso no está previsto en la ley. Simplemente, el Estado venezolano está violando la ley al no enviar esos recursos”.

Refirió que en el pasado, cuando se agotaban los recursos enviados, se daba la lucha por créditos adicionales. “Simplemente en los últimos dos años el estado no ha cumplido con los recursos asignados a la Universidad de Carabobo, según el presupuesto ley. Si bien ese 4% es muy exiguo, si se recibe dentro de los tres primeros meses del año, con ello se podría solucionar algunas necesidades prioritarias de la universidad; pero es muy probable que no llegue”.

Para la autoridad ucista, lo anterior es una situación dramática que obliga a las universidades a repensarse, a reflexionar acerca de qué hacer para efectos de futuro y a unir esfuerzos mancomunados entre todos para defenderlas.

Aseguró que la universidad venezolana está en un estado bastante difícil con instalaciones muy deterioradas por falta de mantenimiento y con sus activos fijos en mal estado.

“Hago un llamado al Ejecutivo Nacional para que repiense cuáles son las prioridades del país con respecto al proceso educativo, el cual ahora más que nunca necesita apoyo y solvencia para echar adelante en la construcción de generaciones de relevo para la creación del conocimiento”, finalizó el vicerrector administrativo.

