Este martes 03 de agosto, los usuarios reportan a través de las redes sociales la caída masiva del servicio de Digitel en cualquier rincón del país.

Alegan que posiblemente estén tratando de aumentar las tarifas; ya que en los últimos días hubo un repunte en el precio de la divisa norteamericana y es principio de mes, ya que mensualmente la compañía telefónica incrementa los costos por llamadas, navegación y mensajería.

En tal sentido, un usuario dijo que “no está conectando datos, estoy en Barquisimeto altura del Obelisco; ayer recargue normal y funcionaba en la madrugada no conectó más, muestra como si no tuvieras saldo y si tiene. Intenté depositar algo más por vía Mercantil hace el proceso pero se reintegra el dinero”.

Entonces hoy hay que jalarle bo…a #Digitel para que deje recargar de alguna plataforma bancaria 😒 — WenTairu🖤 (@WTairu) August 3, 2021

#Digitel no está conectando datos, estoy en Barquisimeto altura del obelisco, ayer recargue normal y funcionaba en la madrugada no conecto mas, muestra como si no tuvieras saldo y si tiene intenté depositar algo más por si vía mercantil hace el proceso pero se reintegra el dinero pic.twitter.com/rAVnrz7dac — DsTrading.ve (@Dstradingve) August 3, 2021

Buen día. Que desgraciado s seguro van aumentar y yo Sin poder llamar ni mandar msjs. Gracias #Digitel te estas poniéndote cómo #movilnet la señal que desune. Y mueve tu fibra nacional. — Jose M. Mayora (@jose_mayora84) August 3, 2021

Otra alegó que “está caído desde anoche? No tengo señal y además no me permite recargar saldo”.

#Digitel está caído desde anoche??? No tengo señal y además no me permite recargar saldo. — Naty (@_Nathali27_) August 3, 2021

En cambio, otra usuaria afectada señaló que “desde anoche hay una falla, no sé si a nivel nacional, pero es grande. Y a esta hora aun no hay datos, y no se pueden realizar llamadas de Digitel”.

desde anoche hay una falla, no se si a nivel nacional, pero grande. Y a esta hora aun no hay datos, y no se pueden realizar llamadas #Digitel — MarcowNikkoff (@MarcowNikkoff) August 3, 2021

Ante esta calamidad comunicacional que se ha presentado en varias ocasiones con la telefónica; los usuarios manifiestan que Digitel se parece a Movilnet, pues nunca se pueden comunicar y el servicio es uno de los más caro e inservible.

No es la primera vez que los internautas se quejan por las fallas de servicio que presenta Digitel o cualquier otra compañía telefónica en el país. Pues, las interrupciones han sido constante dejando a Venezuela incomunicada.

