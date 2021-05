Desde hace dos días, los usuarios se han quejado porque el servicio de recargas de Movilnet ha presentado fallas con las entidades bancarias; provocando inestabilidad en clientes.

Las personas relatan en las redes sociales que ya no está la opción para acceder a recargar la línea telefónica Movilnet en algunos bancos; como Banco de Venezuela y Provincial. Desde hace días, los clientes han tratado de ingresar pero la operación no procede.

También, otras personas han tratado de recargar en algunos establecimientos y no funciona. Además, que la opción de comprar tarjetas ya no están valido como antes; pues no se consiguen en los comercios asignados para este fin.

Lo cierto que, las personas se quejan del servicio de recargas de Movilnet, pues han presentado fallas en varias de las opciones que tienen las personas para poder acceder al saldo y ninguna funciona con exactitud.

Además que, los usuarios se quejaron porque las llamadas salientes y entrantes no proceden, se mantienen incomunicados. A pesar que, Movilnet es una de las operadoras telefónicas con precios más módicos al momento de recargar el saldo.

#Movilnet | Clientes no recargue en estos momentos perderán su dinero a recargar. La consulta de saldo suspendido también. Un coplaso total de Movilnet. — Contacto con Josuè 🇻🇪 (@JosueContacto) May 19, 2021

De que sirve recargar saldo sino salen las llamadas en mi movilnet — Soy Coronel (@shiru71) May 19, 2021

El Banco de Venezuela ya no permite hacer recargas a Movilnet, que belleza! — Mayra (@MDJDZ) May 18, 2021

@Bantecomvzla Buen día. Saben si Movilnet continúa presentando fallas para recargar? Tienen los montos de los planes de Movilnet? — Nohemy Munoz (@nohemym1981) May 19, 2021

