La empresa del número 0412 ha sido tendencia tanto en marzo como en los días de abril; las tarifas de Digitel han sido aumentadas generando muchos comentarios de los usuarios. Hasta dos millones de bolívares se necesitan a diario para poder tener el servicio.

Señal baja, internet con mucha lentitud además de fallas en el servicio son reportadas a diario en redes sociales. Los usuarios piden que el servicio mejore, que están dispuestos a pagar pero piden muchas soluciones inmediatas.

Los usuarios del 0412 que en su mayoría están en el centro del país dijeron que la empresa ha subido los costos. Se quejaron del internet el cual es muy lento y muchas veces se queda muerta la señal.

Varias veces en la semana la señal cae y no responde, fallando además mensajería de texto y Whatsapp. Ni hablar de imágenes además de vídeos en los teléfonos los cuales no pueden ser abiertos. Los usuarios manifestaron que no solo es el 0412 también Movistar.

Tarifas de Digitel nuevamente subieron

Muchas personas han indicado a Conatel pedir la revisión del cobro de tarifas de la empresa del 0412. Los usuarios a diario en redes sociales dejan sus comentarios para la empresa; piden una mejor señal para todo el país.

Muchas fallas en el servicio y señal

No solo son los usuarios que se quejan de las tarifas de Digitel también lo han hecho los de Movistar. Por su parte Movilnet a pesar de que tiene clientes ha sido para muchos un servicio que desmejoró.

Las recargas en muchos de los teléfonos tienen que ser diarias ya que es la única vía de comunicación. Tomando en cuenta que muchos usuarios de CANTV y ABA han reportados fallas y caídas de la señal.

