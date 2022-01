Compartir

Desde este miércoles en horas de la noche, la influencer y humorista Vanessa Senior destacó a sus seguidores bloquear las cuentas falsas de Instagram. En un mensaje en la red social Twitter dio a conocer lo que está pasando.

Una vez más la gente de Instagram cerró sus espacios hace pocos días, pero espera poder recuperarlas. Las cuentas como lo son @vanessasenior y @soyguanessa quedaron vetadas en la famosa red.

Resaltó la influencer que en el espacio social cibernético de la “camarita” hay un gran número de cuentas “fake” con su nombre. Algunas de estas con apenas dos fotos, y son solo para confundir a su gran legión de seguidores.

«Señores no tengo cuenta en Instagram en este momento, estoy a la espera que me devuelvan las dos cuentas que me inhabilitaron. No existe Vanessa Senior en el Instagram, lo que hay son fake, y ahora están soltando sus más grandes miserias diciendo cosas», dijo la reconocida influencer.

Vanessa Senior solo en Twitter

Como es conocido la humorista es una de las personas más seguidas en las redes sociales en el país. Es por ello que tendrán que conformarse con verla en la red del “pajarito azul” con sus vídeos.

