Joven venezolana falleció arrollada por un autobús en Chile

Una venezolana de 24 años falleció este jueves arrollada por un autobús de la Red de Transporte Metropolitana de Santiago, en Chile.

El trágico suceso ocurrió a las 7:00 am en la avenida Providencia con Av Holanda, cuando Emely Rojas se dirigía a iba a su lugar de trabajo en Providencia (un café-pastelería) desde la comuna de Recoleta, momento en el que resultó impactada por la unidad de transporte.

Según medios chilenos, la unidad la conducía una mujer que declaró en tribunales, pero la liberaron en la tarde. Un video recoge el momento del impacto y, según lo narrado en un noticiero, unos 30 metros más adelante la conductora detiene la marcha y camina en dirección a la venezolana, que murió en el sitio.

Emely, de padres chilenos, se desempeñaba como ecologista y estudiante de ingeniería civil en el Instituto Profesional Aiep, en Chile. En Barquisimeto, la noticia de su muerte causó impacto en decenas de familias, sobre todo las vinculadas con la unidad educativa instituto La Salle», agregó esa cuenta.

Para el portal Meganoticias, Pabla Rojas, hermana de Emely, recordó que hablaba con unos compañeros las noticias del día cuando le indicaron: ‘Mira, se llevaron a una joven que andaba en bicicleta esta mañana’, pero jamás pensé que resultaría mi hermana».

«Aquí no respetan las señales de tránsito. No existe una cultura que cuide a una persona que ande en bicicleta (…) No quiero que mi hermana se vuelva un número más, no quiero que su muerte quede impune», enfatizó Pabla Rojas.