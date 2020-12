Venezolana logró segundo lugar en el premio chileno Nuevos Héroes

La bondad de los venezolanos, en la mayoría de los casos, es algo que no se puede negar. Es así como ocurre con Karla Pereira; quien hizo historia en Chile al convertirse en la primera emigrante en lograr un puesto en el concurso Nuevos Héroes.

En entrevista con Todos Ahora, la venezolana conversó acerca del segundo lugar que obtuvo con su organización Síganme los buenos Venezuela.

Las postulaciones en Nuevos Héroes las hacen personas desconocidas, en esta edición recibieron al menos a 400 concursantes.

«No tengo conocimiento de cómo fui postulada, ya que como soy migrante y solo tengo cuatro años acá, desconozco este tipo de premiaciones. Soy la primera migrante que nominaron en 11 años», dijo.

Acerca del proyecto que emprendió para ayudar a sus compatriotas; Pereira explicó que al ver a algunos venezolanos en situación vulnerable a las afueras de la Embajada de Venezuela en Chile; despertó su solidaridad.

«Hice lo que cualquier venezolano haría estando en mi lugar. Llevé comida, abrigos en pleno invierno. Empecé mi red de contactos y a crear un grupo de WhatsApp donde fui incorporando a mis amigos más cercanos. Esto fue creciendo tanto, tanto, que decidí crear la organización», sostuvo.

Pero su misión se fue extendiendo a embajadas de otros países como Bolivia, Ecuador y Perú. «Con los venezolanos recogimos tantas cosas, que daba para ayudar a los demás», señaló.

También contó cómo reaccionó cuando le dieron la noticia del concurso. «No le tenía mucha fe a la situación, pero después fui cayendo en cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Me pareció muy hermoso que valoraran el esfuerzo que dimos durante toda la pandemia. Fueron muchos meses y hasta el sol de hoy; por lo menos tres o cuatro veces a la semana estamos abocados a actividades que ya tenemos fijas como ollas comunes».

Dijo que el reconocimiento no la hace sentirse «la tapa del frasco». Sin embargo, si está muy satisfecha por cómo dejó a Venezuela en este concurso. «No hay nada más gratificante que dejar a tu país bien en alto. Ese es el mensaje que yo quiero dejar aquí en Chile. Nosotros no somos cualquier migrante, venimos a sembrar valores así como lo hizo Andrés Bello en Chile», agregó.

Durante la conversación también reveló la experiencia que ha tenido en el país suramericano. «Mi experiencia en Chile ha sido estable, estoy tranquila. El único problema que veo hacia nosotros los migrantes es la pésima manera para legalizarse y los procesos que son sumamente lentos. Voy a cumplir cuatro años acá y todavía no tengo mi permanencia definitiva. No es un tema de que seas el más legal del mundo, simplemente es un desorden. No hay un solo criterio para las cosas. Lamentablemente eso nos perjudica a los migrantes porque no podemos obtener cargos de alto nivel ni podemos crecer por la mala política migratoria que se ha generado en los últimos años», asumió.

Por último, dijo: «Espero que vuelvan todos los profesionales a volver a hacer país, volver a darle una esperanza a Venezuela; cambiar los valores, la mentalidad. Mi proyecto de vida es regresar a mi país».

