Lo que parecía ser una buena noticia se transformó en una pesadilla. Una joven venezolana fue violada durante su día de prueba en Argentina, Buenos Aires.

La venezolana de apenas 18 años de edad, dedicó en los últimos meses, gran parte de su tiempo a buscar trabajo, en diferentes portales y redes sociales.

Pues, fue así como llegó al anuncio de Santiago Garzón por Facebook; quien según solicitaba una empleada para un local de venta de uniformes para trabajadores de la salud.

Asimismo, sin pensarlo respondió al anuncio, mostrándose interesada por el empleo y confiando en que sería una oportunidad.

El hombre le contestó con una serie de preguntas, entre esas, si era soltera. Pero ella fue clara en insistir que su único interés era trabajar. Después de cruzar varios mensajes, fue citada para el sábado 23 de enero. En horas de la mañana en un local de Buenos Aires.

La joven salió de su casa. Su mamá, por prevención y sabiendo los mensajes que había cruzado con el sujeto, le pidió la dirección, nombre y foto. Así quedaron en mantenerse en contacto y avisara si notaba algo raro.

De acuerdo a la víctima en entrevista a TV Venezuela, contó “me pareció extraño que le pasa el candado a las persianas, cierra todo con llave. Inmediatamente le mando un mensaje a mi mamá, que tenía miedo porque estaba cerrando todo”.

Luego de recibir este mensaje, la madre se apersonó al lugar junto a los funcionarios policiales. Su hija ya no respondía los mensajes ni atendía sus llamadas.

Igualmente, según la policía entró a la fuerza y al ingresar, se encontraron con un escenario que ninguna madre quisiera vivir.

Actuaron rápido, pero ya era tarde para evitar lo que tanto temían. Allí estaba la joven, tirada en el suelo, con el pantalón mojado, la ropa interior desajustada; vistiendo una camisa sucia del agresor y aparentemente, dopada.

“El me ofreció un vaso de vodka, y le dije que yo no tomaba, y que además si lo hacía iba a tener problemas con mi mamá al llegar. Pero como hacía mucho calor y quería hacer bien el trabajo, y no me percaté”.