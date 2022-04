Alrededor de 10 cajeros automáticos de Bitcoin podrían estar operativos en Venezuela para finales de 2022, concretamente entre noviembre y diciembre, importados por la compañía BitBase (España) con el fin de revolucionar las criptomonedas en Suramérica.

Enrique De Los Reyes, un joven venezolano de 35 años, está detrás de esta posibilidad, al ser el representante de BitBase; que ya cuenta con 85 cajeros y 25 tiendas en España, las que espera emular ahora en su país de origen.

El diseñador gráfico, que ya impulsó otros negocios en Venezuela más hacia el área de la telefonía, tenía desde 2017 sin visitar al país, en el que vuelve a depositar su confianza; pese a que aún se mantiene en espera de la autorización de licencias y normativas para la incorporación de estos cajeros por parte del Gobierno Nacional.

De Los Reyes, que ya se reunió con las autoridades de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos en Venezuela, y como miembro de la Asociación Nacional de Criptoactivos; está atento a los pasos a seguir luego de la entrada en vigencia del nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que aplica a pagos en dólares y criptoactivos.

«Tenemos luz verde, pero no se ha terminado de firmar ese proceso. Estamos manejando todas las posibilidades, pero no han podido dar respuesta porque no saben cómo trabajarlo.Todo esto es muy nuevo. Tanto lo que viene con el petro y el uso del bolívar digital», explica De Los Reyes, que agrega no estar cerrado a cualquier negociación en torno al uso de la criptomoneda venezolana.