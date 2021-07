Conoce si Venezuela comienza a salir de la hiperinflación

Desde noviembre del 2017, el pías está sumergido en una grave situación económica producto de la hiperinflación, la cual llevó a la dolarización espontánea como medida de salvación; sin embargo en los últimos meses el aumento de los precios comenzó a detenerse, lo que indica que Venezuela comenzaría a salir de la hiperinflación.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la inflación en mayo estuvo 19,6%, mientras que en abril cerró en el 33,4% y en marzo se ubicó 9,1%. Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó una inflación en mayo de 28,5%, de 24,6% en abril y de 16,1% en marzo.

De ese modo, la inflación se ubicó tres meses consecutivos, según ambas fuentes, por debajo de 50% que marca la hiperinflación; pues el OVF reportó en febrero un 50,9%, aunque el BCV la cifró en 33,8% en ese mes.

Frente a estos datos, el decano de la facultad Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza, explicó a Efe que la hiperinflación comienza cuando en un mes supera el 50% y solo se puede dar por concluida cuando transcurren 12 por debajo de ese porcentaje.

Por eso, a la espera de que pase un año, Balza subrayó que «lamentablemente no se ve nada que nos permita pensar que sí se va a salir de la hiperinflación; debido a que no existe corrección fiscal a la vista»».

A su cautela se suma que, «más de una vez ocurrió». Al respecto detalló que desde noviembre de 2017, que un mes la inflación supera el 50 %, «luego vienen tres meses en los que no, y al cuarto mes vuelve a subir porque la máquina que genera la hiperinflación sigue activa».

Esa máquina representa la del «desajuste fiscal severo que termina solventando con emisión monetaria» .

«El Gobierno Nacional tiene una cantidad de gastos que nosotros desconocemos porque no conocemos el presupuesto; pero vemos que recibe una cantidad de bolívares del BCV que no sabes a donde se dirigen. Esa cantidad de bolívares que va al Gobierno no sabemos cómo entraron a la economía, no sabemos por qué vía, y presionan los precios de un modo continuo», destacó.