Venezuela rechazó decisión unilateral de Colombia de abrir la frontera

Este miércoles el Gobierno de Venezuela rechazó la decisión unilateral por parte de su homónimo de Colombia de abrir la frontera entre ambos países.

La Administración Nacional calificó la acción como una “treta política” para distraer a la opinión pública de las protestas sociales que vive Colombia, desde hace más de un mes, contra la gestión de Iván Duque.

El Ministerio de Exteriores venezolano criticó que el Gobierno colombiano realizara el anuncio de la apertura gradual, cuando 24 horas antes; el día 31 de mayo de 2021 informó que mantendría el cierre de las fronteras hasta el mes de septiembre.

Venezuela, que mantiene cerrado el paso a Colombia, efectuó un llamado al Gobierno de Duque para «avanzar en la coordinación bilateral de las medidas de seguridad, comerciales y sanitarias, que eventualmente podrían conllevar a la reapertura acordada de los pasos fronterizos entre ambos países».

La administración de Maduro realizó especial énfasis en que para la apertura de la frontera debe existir coordinación de los protocolos de salud; debido a los impactos que tuvo el Covid-19 en Colombia. Según destacan, la situación en Venezuela se mantiene bajo control.

La noche del lunes, el Gobierno colombiano informó que autorizaba a partir de este miércoles la «apertura gradual» de los pasos terrestres y fluviales con Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno de Maduro recordó a Colombia que estos asuntos deben abordarse con seriedad. Además resaltó que ninguna decisión desesperada y unilateral resulta efectiva, ni contribuye al bienestar de ambos países.

La frontera entre Venezuela y Colombia está cerrada al paso vehicular desde el año 2015 por orden de Caracas; mientras que la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.

Venezuela comparte con Colombia una frontera terrestre de 2.219 kilómetros. Los principales pasos fronterizos están entre Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y el estado venezolano de Táchira.

