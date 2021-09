El Apio o Apio España o Celery es un vegetal que lleva por nombre científico Apium graveolens y pertenece a las familias de la apiaceas. Este vegetal tiene como raíz un bulbo del que salen las raicillas secundarias desde este bulbo nacen los tallos fuertes de color verde intenso; y en estos tallos nacen las hojas de forma irregular; su consumo se basa en la utilización del tallo y las hojas.

Este vegetal aporta el 3% del valor diario recomendado de calcio y el 6.5% del valor diario recomendado de potasio; contiene vitamina B, B y B6 además de fósforo magnesio; sodio zinc y silicio según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Además del uso culinario de este vegetal aporta gran sabor a las comidas. Para adelgazar se utiliza el apio en un batido y se consume en ayunas.

Apio España conoce todos sus beneficios

Es utilizado como sedante ya que su uso calma los nervios ayudando en la conciliación del sueño por otra parte; este vegetal te puede ayudar a eliminar líquido facilitando la función de los riñones.

Para las infecciones bacterianas y para purificar la sangre este vegetal es buena alternativa también. Además se le otorgan propiedades anti flatulentas y digestivas ya que ayuda al estómago en el proceso digestivo; esto proporciona la formación de menor cantidad de gases intestinales.

Las semillas de este vegetal se utilizan como sustituto de la sal por lo que en los casos de hipertensión arterial; tendrá además un gran efecto positivo logrando bajar los niveles de presión sanguínea.

Para la regulación de los ciclos menstruales se utiliza este vegetal con la finalidad de hacer más regulares el ritmo menstrual. Además tiene influencia en el incremento del deseo sexual en el hombre lo que implica su uso como afrodisiaco según el doctor Alan Hirsch; en su libro Scentsational Sex: The Secret to Using Aroma for Arousal.

Más beneficios

Se le atribuyen propiedades anti cancerígenas, algunos tipos de cáncer como el de estómago, hígado y seno; algunos estudios realizados por el Memorial Sloan Kettering Cáncer Center en Nueva York determinaron que el consumo regular de este vegetal; puede prevenir la evolución de esos tipos de cáncer.

El uso de este vegetal debe ser restringido en los casos de embarazos o lactancia; así como también en casos de pacientes renales agudas, ni en casos de cistitis.

