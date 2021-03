Verónica Weffer, la venezolana que viaja por el mundo en medio de la pandemia por el Covid-19.

Saltar al vacío y salir de su zona de confort para emprender el proyecto Viajar con Vero ha representado para la comunicadora social, influencer y youtuber venezolana; la posibilidad de ser feliz conociendo países, personas y culturas de todo el mundo. Una experiencia de vida que comparte con sus seguidores.

Y aún en tiempos de pandemia, esta valiente joven de espíritu aventurero no ha cesado de recorrer lugares tan lejanos como Kenia, en África; donde ha aprendido sobre la forma de vida y las tradiciones de la tribu Masai.

En lo que va de año, Weffer ha visitado cinco países. Y es que el miedo producido por el Covid-19 no la ha paralizado. México, Bahamas y Jamaica marcaron su paso en enero de este año, luego de que el coronavirus la obligó a hacer una pausa en Venezuela.

Viajar con Vero

Para ella, Viajado con Vero es su proyecto de vida, una vida en la que, luego de sus experiencias como mochilera, lo material ha ido perdiendo relevancia.

“Cada viaje me ha hecho más sensible y al mismo tiempo más fuerte. Con cada viaje crece mi espíritu y me encuentro con quien realmente soy. Con cada viaje me hago más valiente, más arriesgada y sobre todo más soñadora. He entendido la magia de ser uno mismo. Aceptarse y amarse tan cual somos, pues las diferencias nos hacen especiales y únicos. Viajar es vivir enamorado de la vida”, dice en el video de presentación de su canal en YouTube.

Además, en su cuenta de Instagram, esta viajera a la que permanentemente sorprenden la naturaleza y la humanidad que descubre en sus caminos de destino; confirma que su trabajo trasciende lo meramente turístico para convertirse en una vía de conocimiento y autorreconocimiento; también en un canal para compartir informaciones, detalles y consejos con sus futuros viajeros, como ella suele llamar a sus seguidores.

Y es por lo anterior que antes de dar forma a su proyecto, en 2017, Verónica Weffer no lo dudó a la hora de usar los ahorros de los tres trabajos que tuvo para emprender un itinerario que arrancó en Venezuela; siguió a Colombia, luego a Argentina, a Brasil, a diez países de Europa y que ahora apunta a abarcar todo el planeta.

Viajar con Vero cuenta en la actualidad con casi 300 mil suscriptores y varios de sus videos, producidos y dirigidos por Roberto Pinto; superan los dos millones de reproducciones.

“Ahora me pregunto qué sería de mí si no hubiese tomado la decisión de saltar al vacío y tomar el riesgo de salir de mi zona de confort. Cree realmente en tus sueños, que nadie te diga que no es posible. Cualquiera que sea tu pasión, síguela y trabaja cada día para que esas ideas se materialicen. Deja de buscar excusas y atrévete. Muchas veces encontrarás obstáculos, pero eso no es malo, los obstáculos nos hacen crecer y saber de qué estamos hechos. Persigue eso que te hace feliz y terminarás teniendo éxito”; recomienda Verónica Weffer a quienes la acompañan en sus aventuras por el mundo.

Si deseas conocer más de Verónica, puedes seguirla en Instagram: @veronicaweffer y ViajandoconVero en YouTube.

