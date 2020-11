Este viernes 27 de noviembre, los feligreses elevaron sus plegarias a la Virgen de la Medalla Milagrosa para pedir por el país y otros favores.

Desde rezar por la salud de los enfermos, la unión familiar, los hijos, el bienestar social y de Venezuela; los devotos celebraron el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa para conmemorar la aparición a santa Catalina labouré, una religiosa vicentina.

Según la historia católica, la Virgen se le apareció a la santa y en ese momento vestía de blanco, al lado de ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz.

Luego, la Virgen de la Medalla Milagrosa abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. Al ver este destello de luz, Catalina expresó: “María Santísima”.

Entonces, la Virgen clamó, “Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan”.