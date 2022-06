Compartir

Desde hace décadas las personas consumen vitaminas pero lo mejor es que un médico te las indique; sobre todo cuales necesites y no comenzar a consumirlas sin vigilancia de los especialistas.

Hoy en día, es necesario saber que no todos los organismos son iguales; y no podemos estar consumiendo vitamina C así de la noche a la mañana. En el tiempo de inicios de la pandemia el consumo de complementos cítricos fue alto.

De igual modo, las personas las consumen por sentirse con fatiga o débil sin haber consultado un médico. Como hemos dicho en anteriores reportajes, es necesario la consulta médica y que el galeno apruebe las mismas.

Puedes consumir frutas las cuales son un potente repotenciador para el cuerpo y tiene nutrientes excelentes para el cuerpo. De igual modo, una crema de verduras, como consumir ocumo, auyama y muchos vegetales.

Pero hay que frenar el consumo de suplementos sin una orden médica; no sabemos que puede ocasionar en el cuerpo. Es importante ver la hemoglobina, además de otros valores y que el médico de la orden.

Vitaminas, ¿Qué tan necesario son?

De igual modo, las mujeres embarazadas deben de observar bien y hacerse un chequeo médico; para iniciar un tratamiento con ácido fólico. El médico dirá cuando es necesario y sobre todo por cuánto tiempo hay que hacerlo.

Debemos conocer que quizás todo ese componente vitamínico no nos hace falta como creemos. Es necesario también una dieta especial, saber cuántas horas de sueño de calidad tenemos; además de ver si también hacemos ejercicios; todo eso debemos decirlo a un médico.

En muchos países se ha regulado el consumo de estos suplementos que ahora los hay para todas edades; y los cuales los puedes tener de manera natural si consumes algunos alimentos; entre ellos fibra, pescado, entre otros.

