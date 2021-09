El jueves Alicia Machado destacó en el reality La Casa de Los Famosos su momento intimo con Winston Vallenilla; pero la respuesta para el exanimador de RCTV y ahora diputado de la Asamblea Nacional; fue mucho más picante e ilustrada.

Machado, quien participa en el reality que ya parece “La Casa de Los Chismes”; dijo que el animador tenía su miembro pequeño; y que ella no iba a prender la lavadora para lavar el trapito.

Pero la respuesta del asambleísta prendió las redes sociales a pesar de que la dio la noche del jueves. «Alicia Machado la que confundió Corea con China. Dijo en un programa, Que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora. Lo primero es que arregle la lavadora que de tanto uso no hay ropita ni ropa que ahí se lave. Y lo segundo, yo estoy feliz con mi ropa y la lavó tres meses».

Lo certifico no cambio ese trapoooooo, por publicidades engañosas de lavadoras fundidas y que no agarran rectificación. Alicia Machado ya que los trapos o trapitos no te funcionan. Prueba con otras cosas y a lo mejor te curas de esas frustraciones 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/VKNgg0x9nr

— MARLENE DE ANDRADE (@MarlindaOficial) September 3, 2021