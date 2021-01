La canción “Mi niña” del famoso artista Wisin lidera Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de la revista Billboard.

Es el primer sencillo del próximo disco del reguetonero puertorriqueño, “Los legendarios”, y fue en colaboración con el artista urbano Myke Towers.

La canción del famoso reguetonero también cuenta con un vídeo musical, se incluirá en Los legendarios, el primer trabajo de Wisin con su propia casa discográfica, La Base Music Group.

“Mi niña” entró al Top 50 Global y Top 50 de Spotify en España, México, Colombia, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Perú, Uruguay y Argentina; con el apoyo de WK Records.

Es la canción «Mi Niña», es el tema latino número 1 de Estados Unidos, de igual manera alcanzó el primer puesto en Ecuador, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

La Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos en España, México, Colombia y Chile certificó la canción como Platino.

Este sencillo cuenta con más de 180 millones de visualizaciones en la red social Tiktok y se encuentra dentro del Top 10 en Tiktok España. Además, de que es la única canción Latin Pop/Urbana en ser destacada en The Thirty Most Thumbed Up New releases en la plataforma Pandora.

