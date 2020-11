Wonder Woman 1984 llegará a HBO Max en diciembre

Warner Bros confirmó la fecha de estreno de Wonder Woman 1984 para el próximo 25 de diciembre en el cine y en la plataforma digital de WarnerMedia, HBO Max.

Lo novedoso es que la película protagonizada por Gal Gadot hará un doble estreno en las salas de cine del mundo y en la plataforma digital. De esta manera, HBO Max sigue ampliando su contenido de DC Comics.

La noticia fue confirmada por la directora Patty Jenkins en Twitter donde escribió un comunicado que relataba: «El momento ha llegado. En algún momento tienes que decidir compartir el amor y alegría que tienes para dar sobre todo lo demás. Amamos nuestra película como amamos a nuestros fanáticos, por lo que realmente esperamos que nuestra película traiga un poco de alegría y un respiro para todos ustedes en la próxima Navidad».

En esta ocasión, HBO Max no cobrará ningún importe adicional para los usuarios del servicio de streaming. Y el film estará disponible por 30 días en la plataforma, luego estará otros 30 días solo en la pantalla grande, y en el día 61 de su estreno volverá a HBO Max para quedarse de forma permanente.

Ann Sarnoff, CEO de WarnerMedia Studios, declaró que «Esta es una película asombrosa que realmente cobra vida en la pantalla grande y brindaremos esa opción a los consumidores de Estados Unidos, y otras partes del mundo, donde los cines se encuentren abiertos. Para quienes no puedan desplazarse a una sala de cine a causa de la pandemia, también les daremos la oportunidad de verlo desde su hogar a través de HBO Max».

I can't wait for the world to see this amazing woman on the screen. She'll blow your mind and warm your heart. @GalGadot killed it in this film, and she does all that great and hard work for only the most honorable reasons. She is a true #Wonderwoman so I hope you enjoy #WW84 https://t.co/Q7fYuNAEab

— Patty Jenkins (@PattyJenks) November 19, 2020