El titular indiscutible en la zaga central de La Vinotinto, Yordan Osorio, se perderá la Copa América por una lesión «complicada».

A través de su cuenta en Instagram, anunció que no podrá estar con la selección en los duelos de la Copa América.

«Me duele mucho no estar presente, porque siempre lo he dado todo por vestir el uniforme de mi país, pero esta situación me mantendrá fuera de las canchas hasta que pueda regresar con todo», expresó.

Asimismo, aprovechó para agradecer a todas las personas que han estado pendiente de su salud y por sus buenos deseos.

De acuerdo al portal Sports Venezuela, Peseiro pierde al pilar de su defensa, a pesar de las pocas actuaciones con Venezuela. El defensor del Parma, se convirtió en parte importante de la columna vertebral durante el corto ciclo del técnico portugués. No pudo estar presente en las fechas 1 y 2 de Premundial debido a que estaba completando su fichaje en Italia. Sí vio todos los minutos ante Brasil y la primera victoria frente a Chile. El único partido oficial que tenía con la Selección había sido contra la canarinha en la Copa América de 2019, de resto, 9 amistosos. A pesar de sus pocas actuaciones, se había ganado el título de “inamovible” para toda la fanaticada y prensa.

Yordan Osorio se perderá la Copa América

Osorio no podrá pisar el campo estos próximos compromisos con Bolivia, Uruguay y los del torneo continental; destacó Sports Venezuela.

Según se pudo conocer por las redes sociales, la lesión que lo dejaría fuera es un esguince en su tobillo derecho.

