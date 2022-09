El Comité Olímpico Venezolano (COV) informó este viernes sobre la victoria de la karateca venezolana Yorgelis Salazar, quien posterior a su participación en los 50kg, pasa a la final de la K1 Premier League 2022, que se realiza en Azerbaiyán.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el COV detalló que Salazar disputará la final este domingo contra Irán.

Venezuela logró en combates ganar 5-0 ante España, 3-1 contra Argelia, 6-1 con Italia y la derrota de 9-0 a la representante de Alemania.

Venezuela a la final!

La karateca Yorgelis Salazar -50kg estará en la final de la K1 Premier League 2022.

La final será el domingo Venezuela vs Irán

