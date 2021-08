Con tan solo 27 años de edad, Zarifa Ghafari, es la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en la ciudad de Maidan Shahr, en Afganistán teme por su vida y espera la muerte en su casa tras la llegada de los talibanes.

A través de una entrevista al medio británico inews, Ghafari, dijo que recibió amenazas de muerte. “Estoy sentada aquí esperando que vengan por gente como yo y me maten”, dijo la alcaldesa desde las afueras de Kabul.

“No hay nadie que me ayude a mí o a mi familia. Solo estoy con ellos y con mi marido. No puedo dejarlos. Y de todas formas, ¿a dónde podría ir?”, sentenció Ghafari.

