Con apenas 24 años, el deportista paralímpico de los Estados Unidos, Zion Clark ha tenido que sortear grandes batallas en la vida y en el cuadrilátero. Pues, nació con una condición médica llamada síndrome de regresión caudal que afecta la parte inferior del cuerpo, por eso no tiene sus piernas.

Lo cual, le pudo haber dificultado algunas cosas en su vida. Sin embargo, sus esfuerzos y las ganas de dejar una huella en el mundo, lo han llevado a ser un gran deportista.

Abrió los ojos ante el mundo por primera vez, el 29 de septiembre de 1997 en Columbus, Ohio (EE.UU). Y desde allí, comenzó a enfrentarse a la discriminación de las personas, a maltratos y vejaciones, solo por su condición física.

Relató a través de las redes sociales que “Mi madre biológica no cuidó su cuerpo en absoluto mientras estaba embarazada de mí. Ella tomaba una multitud de drogas diferentes que me han causado defectos”. Estuvo en hogares de acogida temporal en diferentes estados del país, en los que vivió situaciones bastante difíciles.

A pesar de todos los obstáculos, Zion Clark transformó esta enfermedad en combustible para convertirse en un claro ejemplo de superación.

En la plataforma 2.0, Clark solo quiere demostrar que sus limitaciones son un impulso para ser la persona que quiere ser y no un obstáculo para cumplir sus sueños.

«Me enfrenté a la adversidad en mi vida hogareña, así como en mi carrera deportiva desde el principio, lo que no me impidió perseguir mis sueños, ¡ya que el fracaso solo me impulsó a querer más!», indicó en su cuenta de Instagram.

La lucha libre lo transformó

En la secundaria, conoció al entrenador Gil Donahue, quien descubrió en él su pasión por las luchas libres.

Clark señala en su biografía, que la lucha libre no le dio reconocimientos en su infancia, pero bajo la guía de Donahue logró mejorar su técnica de lucha.

«En algún momento de mi vida tuve que bloquear todo lo negativo. Enfocarme en mis cosas, en mis amigos y en las personas que no me veían diferente», recordó Clark.

Indiscutiblemente, la historia de vida y superación personal de Clark no solo llamó la atención de las redes sociales. Pues, su historia traspasó la pantalla pequeña en un documental dirigido por Floyd Russ para Netflix, titulado ‘Zion’.

Y no solo quiere llegar hasta allí, también quiere inspirar a los jóvenes a través de su libro «Zion Unmatched» y espera llegar a los Juegos Olímpicos de Verano en 2024.

