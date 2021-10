Facebook ahora se llamará “Meta”, así lo anunció el director Mark Zuckerberg, como un esfuerzo por englobar su visión de la realidad virtual para el futuro; así crear el “metaverso”.

Para muchos escépticos, simplemente es un intento para cambiar el tema de los Facebook Papers; el cual ha sido una filtración de documentos, revelando la forma en que Facebook ignoró los informes internos y las advertencias de los daños que su red social creó o magnificó en todo el mundo.

Zuckerberg espera que el metaverso llegue a mil millones de personas en la próxima década. Además, añadió que será un lugar donde la gente podrá interactuar, trabajar y crear productos y contenidos en lo que espera que sea un nuevo ecosistema que cree “millones” de puestos de trabajo para los creadores.

Lo cierto es que el anuncio llega en el presente momento de una crisis existencial para Facebook; ya que se enfrenta a un escrutinio legislativo y regulatorio en muchas partes del mundo tras las revelaciones de los Facebook Papers.

Zuckerberg explicó que el nombre “Facebook” simplemente no abarca «todo lo que hacemos». Además de su red social principal, que ahora incluye Instagram, Messenger, su auricular Quest VR, su plataforma Horizon VR y más, reseñó DW.

“Somos una empresa que construye tecnología para conectar personas», acotó.

Y añadió que, el metaverso es el nuevo camino. Zuckerberg declaró que la palabra “meta” viene del griego “más allá”, hasta puede desconocer que sin saber “meta” en castellano significa objetivo.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021