La plataforma de streaming Netflix anunció que la novela escrita por la venezolana Ariana Godoy en Wattpad, “A través de mi ventana”; tendrá una adaptación en película, el cual se comenzó a rodar el pasado 14 de marzo.

Pues, en los últimos años ha cobrado mayor popularidad Wattpad, una red social donde se pueden publicar y leer historias de forma gratuita. De este sitio surgieron novelas que después serían adaptas en exitosas sagas cinematográficas, como es el caso de The Kissing Booth y After; cuentan con dos entregas y una tercera confirmada.

Ahora es el turno de «A través de mi ventana», que tiene 177 millones de lecturas en Wattpad. Así lo dio a conocer Netflix España, al publicar un teaser y confirmó a los protagonistas Julio Peña y Clara Galle.

“Este es Ares. Esta es Raquel. Y todo comenzó a través de su ventana. La película #ATravésDeMiVentanaNetflix, basada en la novela de @ari_godoy, ya tiene a sus protagonistas”.

Tú a tu vecino le llamas vecino. Raquel al suyo le llama “dios griego”. La película #ATravésDeMiVentanaNetflix, basada en la novela de @Arix05, empezó su rodaje el 14 de marzo. pic.twitter.com/mCkLIyIDHd — Netflix España (@NetflixES) April 15, 2021

A través de mi ventana en Netflix

Asimismo, en cuanto a la historia, esta se cuenta desde la perspectiva de Raquel, una adolescente que está dispuesta a hacer todo para enamorar a su vecino Ares, aunque en un inicio implique observarlo desde su ventana.

La sinopsis oficial de la novela publicada en Wattpad relata: “Ares, no, no el Dios griego, aunque podría serlo muy fácilmente con lo bueno que está (Enfócate, Raquel). Bueno como les decía, Ares Hidalgo mi odioso y muy muy atractivo vecino, el chico que acoso desde las sombras (literalmente) nunca había notado mi presencia (Porque básicamente lo miro desde la sombras). Hasta que una serie de eventos, involucrado mi Internet, nos llevaron a interactuar por primera vez y pues, a algunas otras cosas que no me atrevo describir ahora. El hecho es que Ares cambió mi vida, ¿Para bien? ¿O para mal? Ya veremos. Mi nombre es Raquel, y esta es la historia que comenzó A través de mi ventana”.

Igualmente, la noticia generó sorpresa y felicidad entre los seguidores de la ficción, quienes afirmaron que era un paso importante.

Continua Leyendo: Fanáticos enloquecen con el nuevo tráiler de “Rápidos y Furiosos 9”

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»