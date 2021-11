Las Águilas del Zulia desplegaron un ataque de 18 imparables y derrotaron por segundo día consecutivo a Navegantes del Magallanes, esta vez por paliza 13 carreras por 4.

La Nave, que sufrió además su tercera derrota consecutiva, se vio maniatada por el veterano Yohan Pino (2-1); quien pese a sufrió la pérdida de su madre el pasado viernes, se montó sobre el montículo y solo aceptó un imparable en seis entradas para llevarse el triunfo.

El choque tuvo su momento más emotivo en el mismi primer inning, cuando el lanzador no pudo contener las lágrimas luego de retirar a su primer rival, Cade Gotta. La situación provocó una una reunión en el medio del diamante con sus compañeros y Davalillo, quienes llenaron de brío al serpentinero para continuar con una inspiradora labor.

«Se lo dedico a mi madre, no resultó fácil pero allí estuve dando el 100 % para ayudar al equipo. Desde que estaba niño ella y mi papá siempre me apoyaban, resultó lo mínimo que podía efectuar por ellos. Mi mamá no se perdía ningún juego, solo espero que me viera donde quiera que esté», declaró la figura del compromiso a la televisora TLT tras el último out.