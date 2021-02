El pelotero dominicano Albert Pujols desmintió una publicación de su esposa en Instagram, donde informó que el pelotero se retirará del béisbol una vez culmine la temporada 2021 de Grandes Ligas.

En la publicación, Deidre Pujols indicó que el primera base de 42 años pondrá punto final a una carrera de 21 años en las mayores (11 con Cardenales de San Luis, y 10 con los Angelinos de los Ángeles y Anaheim).

Sin embargo, Albert Pujols se comunicó con los periodistas Jeff Passan, Mark Feinsand y Robert Murray y desmintió la publicación de su esposa al indicar que todo resultó un mal entendido. Hasta el momento, el dominicano todavía no sabe qué pasará con su carrera en la MLB cuando expire su contrato.

Albert Pujols has not decided whether or not he will play after the 2021 season, per source. Pujols’ contract with the Angels is finished at the end of this season.

