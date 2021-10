El actor Alec Baldwin lamenta profundamente la muerte accidental de la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins de 42 años; quien pereció por un arma de fuego de utilería en el set de grabación de la película “Rust”.

La tragedia enluta los escenarios de Hollywood, al conocerse que el famoso actor disparó por accidente el arma de utilería que acabó con la vida de la directora de fotografía e hirió al director de la película, Joel Souza, de 48 años.

Tras el fatal desenlace en el set, Alec Baldwin rompe el silencio y escribió en su cuenta de Twitter que «No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

