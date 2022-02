Alex Ubago y el dúo Andy y Lucas se encuentran entre los artistas internacionales que este miércoles cancelaron su participación los conciertos correspondientes al Festival San Remo Cuba, programado del 5 al 10 de abril en La Habana.

El festival, organizado por Lis Cuesta, esposa del sucesor de Fidel y Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel reedita el certamen italiano celebrado en San Remo desde 1951 y es organizado por Lis Cuesta.

El popular dúo español Andy y Lucas y el cantante Álex Ubago dieron a conocer este miércoles su decisión de no acudir al festival al conocer que lo organiza el gobierno cubano.

El dúo compartió un mensaje en Instagram en el que informa su decisión, explicando que los engañaron; pues creían que el festival lo organizaba por un promotor con el que trabajaron en una ocasión anterior.

«Me desperté con la sorpresa de unos compañeros y amigos llamándome para decirme que ha salido la noticia de que vamos a actuar en Cuba en marzo. Cuando se nos llama, creemos que se trataba de un promotor como fuimos la anterior vez, no por medio del Gobierno», comienza el dúo.

«Nosotros no vamos a ir, y no nos estamos quebrando por la presión mediática como dicen por ahí. Ni mucho menos. Lo sentimos mucho, pero nosotros no sabíamos que lo organizaba el Gobierno. Nosotros nos dedicamos a componer y cantar, lo demás lo efectúan otras personas a las que también defiendo porque sabemos que pensaban que se realizaba con un promotor».

De la misma forma, el también español Alex Ubago comunicó su decisión de retirarse del Festival San Remo Cuba.

«Comunico mi decisión de no viajar a Cuba en el mes de abril para una actuación para la cual me contrataron. Quiero dejar claro que tanto yo como mi oficina de management que cerró esta actuación en el evento -al igual que todos los artistas iban a participar, y que como yo decidieron no acudir- en todo momento creíamos que nos contrataba un promotor. En el momento en que nos enteramos de que en realidad nos contrataba el Gobierno, decidimos no realizar esta actuación, no acudir», indicó.