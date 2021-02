El opositor ruso Alexei Navalny quedó condenado a tres años y medio de prisión por un tribunal de Moscú por incumplir los términos de su libertad condicional.

La condena, por malversación de fondos, se suspendió en 2014. Sin embargo, Navalny faltó a sus citas de libertad condicional cuando estaba en un hospital en Alemania recuperándose de un ataque con un agente nervioso.

Se trata de la pena de prisión más larga impuesta contra el que en 10 años se ha consolidado como el principal detractor del presidente Vladimir Putin. Sus detenciones anteriores se contaron en días o semanas.

#Russia 🇷🇺: @navalny has been sentenced to 3,5 years in prison today.

As the judge reads out the sentence, Navalny draws a ❤️ to his wife. pic.twitter.com/0sBKqoMK7P

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 2, 2021