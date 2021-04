Durante la pandemia, el ser humano ha experimentado distintos sentimientos, uno de los más cuestionados ha sido sentir amor por alguien o tener miedo a la soledad; pues la cuarentena ha sido muy dura para algunos.

Muchos se preguntan ¿Por qué nos enamoramos? A veces caemos en relaciones tóxicas o nos refugiamos en los brazos de cualquiera persona por esa dependencia emocional que tanto daño hace.

A veces irse a los brazos de un amor no correspondido o tóxico se debe al miedo a estar solos; y es cuando entra las dudas si nos enamoramos o llenan nuestros vacíos.

¿Será amor o miedo a la soledad?

Las personas deben aprender a experimentar y poder decidir si es amor o miedo a la soledad. A veces se sienten tan solos que solo el hecho de imaginarse a futuro en esta condición, lleva a que busquen una alternativa que a la larga es muy complicada.

Por naturaleza, el latinoamericano busca el melodrama en la vida; ya que esas diferentes etapas de celos enfermizos y relaciones toxicas se vivió en las telenovelas. Pues, se considera que drama le da un toque de locura a la relación.

Es momento de romper esquemas y dejar de pensar que el amor duele; pues se debe romper con este concepto amoroso corrosivo que convierte a la persona en resiliente a toda clase de maltratos y amores enfermizos.

Ahora, es imperioso entender que el amor “sublime” no duele, no ofende, no cela, no prohíbe y nunca te pide ser una persona distinta de la que eres. El amor es algo que va más allá de la cursilería, el melodrama o la toxicidad.

Puedes seguir leyendo: Parejas celebran Día Internacional del Beso en pandemia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»