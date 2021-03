Este miércoles 24 de marzo, Argentina formaliza su salida del Grupo de Lima, conformado por los países del seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, la Cancillería argentina a través de un comunicado informó que “La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

Así alegan que un sector de la oposición venezolana ha participado como integrante más del Grupo de Lima; lo cual “ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.

“Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”, dice la misiva.