Un avión en Estambul de la aerolínea Pegasus Airlines; tuvo varios percances en el Aeropuerto de Sabiha Gokcen. El piloto de la aeronave hizo además un aterrizaje forzoso; que hizo que el mismo saliera de la pista, se incendiara y se partiera en dos.

El piloto de la aeronave maniobró la misma hasta que tocó tierra; se deslizara unos cuantos metros pero sin víctimas fatales. El avión en Estambul, además capital de Turquía salió de la ciudad de Esmirna.

Mediante un contacto de emergencia hecho además desde la aeronave; con la torre de control se precisó los problemas de la nave. Ambulancias y camiones de bomberos rodearon el lugar; hasta que el avión cayó.

Los pasajeros del vuelo de Pegasus Airlines en algunas; partes de la nave salieron por sus propios medios. Algunos corrían y otros además preservaban la calma mediante el mismo; estaba en llamas en algunas partes.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz

