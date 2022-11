Compartir

La avenida Don Julio Centeno volvió el viernes y el sábado a presentar colisiones ambas con motorizados. En los últimos años ha sido una constante las colisiones, choques, volcamientos e infracciones en esta avenida del municipio San Diego.

A pesar de que la vigilancia está en algunos semáforos, en otros se siguen viendo como algunos conductores infringen la ley. Empezamos desde los pocos metros del Distribuidor Firestone en la pasarela del Big Low.

A diario vemos como hay mucho desorden en la primera parada de la avenida, incluso allí se han presentado sucesos viales. También en los últimos años han fallecido personas intentando cruzar la vía aunque hay una pasarela en funcionamiento.

“Es una avenida donde las personas no respetan los semáforos, no respetan la luz roja y todos quieren pasar al mismo tiempo”; dijo Julio González, taxista. Considera González que la gente hoy en día no está acatando las señales de los semáforos.

La avenida Don Julio Centeno y los accidentes

“Si las personas no respetan los semáforos en el día en la noche menos, se han visto accidentes en esa avenida en los últimos años”; dijo Ronny Nieves. “Uno se detiene en el día a esperar la luz del semáforo y las personas apuradas no respetan”, dijo Nieves.

“Aparte de los accidentes vemos personas que no respetan lo que es el canal rápido o lento. Uno llama a la conciencia de que se maneje mejor en la avenida”; destacó Luis Hernández, conductor.

Mayor control

“Debe haber mayor control en lo que esta avenida y las personas deben de manejar mejor, eso es para todos los conductores”; resaltó Liber María Olivo. “A lo largo de la avenida vemos muchas personas cometiendo infracciones y las sanciones deben ser fuertes”; indicó.

“En el semáforo del Poblado basta ver como las personas pasan sin respetar la luz, es hora de que se tenga en cuenta que es la ley”; destacó Henry Atencio.

