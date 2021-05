Tener una buena señal de internet en Venezuela es una bendición ya que las averías de la CANTV son muchas. Hay quejas diarias en las redes sociales y las mismas se van multiplicando en la semana.

Conexiones de teléfono, tono de llamada y las conexiones de internet esperan que las arreglen. Hay zonas en el país, específicamente en el estado Carabobo donde tienen dos años o más sin servicio.

No hay internet, tampoco teléfono y muchos clientes no han dejado de cancelar el servicio. El pago lo hacen ya que afirman que no quieren tener deuda; ya que hay esperanza de que instalen todo nuevamente.

En Ciudad Alianza, Guacara, Parque Valencia, Los Guayos y una gran área de Valencia está sin servicio telefónico. Aparte de eso en muchas zonas se robaron los cables e su mayoría de cobre; esos fueron a parar a las chatarreras que hay en el país.

Averías de la CANTV, el problema que hay que enfrentar

El nuevo presidente de la estatal telefónica, Jesús Aldana empezó en Caracas el cambio de cables de cobre. Espera que la instalación de fibra óptica cambie el servicio y rinda sus frutos; tanto en internet como en las comunicaciones.

Por su parte muchas personas siguen esperando que las averías de la CANTV sean atendidas algún día. Muchos han hecho pública sus denuncias a la Sala de Prensa de la empresa; pero pocos han sido atendidos.

Sigue un temor muy grande cuando las personas ven una camioneta de la estatal telefónica en las centrales. Ya que dicen que luego de que estas llegan allí el servicio tanto de internet; como telefónico se va.

De igual modo ha sido una constante que el internet falle al menos dos o cuatro veces al día. El servicio de teléfono residencial pasó a ser un verdadero lujo en el país. Los mismos son necesarios y las familias exigen que estos sean instalados nuevamente.

