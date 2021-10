Este martes 19 de octubre, un avión se estrella en Texas con 21 personas a bordo. La nave se precipitó a tierra y se incendió cerca de la ciudad estadounidense de Houston.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que el siniestro se produjo cerca del aeropuerto ejecutivo de la ciudad.

Todas las personas que estaban a bordo de la aeronave lograron salir con vidas, así lo confirmó el alguacil del condado de Waller, Troy Guidry.

Aunque, una persona fue afectada por el siniestro y requirió ser hospitalizado con lesiones de espalda. Por ahora se desconoce su estado de salud exacto.

There were 21 people on the plane when it crashed here in Waller County. No reports of serious injuries. @khouron is LIVE now with updates. @DavidGonzKHOU is on the way to the scene. https://t.co/wxuNi3nWRV pic.twitter.com/v4KgQpABGs

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) October 19, 2021