Los familiares de la actriz Ana Castell están solicitando ayuda para poder cumplir el tratamiento contra el cáncer; la dama de la televisión que por muchos años trabajo en canales como RCTV; además de Venevisión y otras productoras padece una enfermedad.

Su hija Alejandra Pinto está solicitando la ayuda para poder costear el traslado fuera del país de la primera actriz. La suma de 20 mil dólares no está lejos y le hacen un llamado a todo el país; ya que cualquier ayuda es positiva.

“El tratamiento a cumplir es post quirúrgico para erradicar el cáncer, tratamiento que no es posible realizarlo en Venezuela; debido a la situación en la que se encuentra el país». explicó la hija de la actriz mediante un comunicado.

Ayuda a mi mama Ana Castell. Please, help my Mom https://t.co/cHHKMQ1FUX

— HIlda Abrahamz (@HildaAbrahamz) September 20, 2021