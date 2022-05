Compartir

Los beneficios del orégano orejón son infinitos para tu salud, cocina, hogar, de hecho es una de las plantas más buscadas. Hoy en día conocer del mundo vegetal está de moda y hay que saber mucho sobre la naturaleza

La planta de orégano es muy fácil de cultivar y de mantener; ya que no requiere de condiciones especiales para poder crecer. Y así brindarnos todas sus bondades. Puede sembrarse en una maceta ya que no es de gran altura y no ocupa mucho espacio; incluso puedes tenerla en tu apartamento.

Las bondades de esta maravillosa planta es que puede ser usada en un té de manera de aliviar algunos trastornos digestivos; como gastritis o reflujo, además se utiliza también por sus propiedades anti inflamatorias.

Esta planta cuyo nombre científico es Plectranthus amboinicus es de hojas verdes claras; además de gruesas, con textura aterciopelada, dispuestas a todo lo largo del tallo; tiene una flor color azul pálido, sus raíces no son muy profundas.

Beneficios del orégano orejón

La planta nace en cualquier clima y en Venezuela es una de las más utilizadas; las mismas las puedes cultivar en un espacio de tierra. Además de estas hay otras que puedes tener contigo entre ellos la yerbabuena.

Esta planta es especial para ayudar a la circulación sanguínea ya que se puede hacer en te- Así como para aliviar los dolores de cabeza de origen circulatorio; como expectorante también es utilizada esta planta.

En el uso dermatológico se puede aplicar una infusión con las hojas de la planta y dejarla reposar; y aplicar además para combatir la escabiosis. Se puede utilizar para uso cosmetológico en el cuero cabelludo para evitar o eliminar la caspa.

Además de estas propiedades mencionadas en algunos lugares como en Asia central las hojas secas; son utilizadas fumándose en pipas para contrarrestar la pérdida de memoria; pero esto no ha sido científicamente comprobado.

