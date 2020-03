Mientras el mundo lucha por contener la pandemia de coronavirus; el Departamento de Agricultura de Filipinas confirmó la detección de H5N6 o gripe aviar. Influenza altamente patógena, en Nueva Écija.

El anuncio lo hizo el secretario del Departamento de Agricultura de ese país, William Dar, quien indicó a medios que el brote se detectó en una granja de codornices en la localidad de Jaén.

BREAKING: Agriculture Department confirms the detection of H5N6 or bird flu — a highly-pathogenic avian influenza — in Nueva Ecija https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/R0I3fFV9eZ

— CNN Philippines (@cnnphilippines) March 16, 2020