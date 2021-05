Cabo Verde y Estados Unidos ¿Componenda contra Venezuela?

El reclamo a nivel internacional a los gobiernos de Cabo Verde y Estados Unidos sobre el caso Saab ha sido muy escuchado; sobre todo el tema de la violación a los DDHH hacia el diplomático Alex Saab por su relación como proveedor de alimentos de los CLAP, del gobierno de Venezuela.

El empresario y diplomático de Venezuela Alex Saab, se encuentra detenido en arresto domiciliario. Al sur de la Isla la Sal; esto como consecuencia de una complicación de salud.

“Mi salud se ha deteriorado considerablemente en los últimos nueve meses. Necesito que me examine un oncólogo independiente, lo que he solicitado varias veces sin que las despiadadas autoridades caboverdianas hayan respondido. He perdido 25 kilos de peso.” Informó Saab en una entrevista al medio EL ESPECTADOR, dando detalles de su situación actual.

La detención de Alex Saab, fue hecha cuando este se encontraba realizando labores diplomáticas en nombre de Venezuela.

Por su parte, la cancillería dirigida por Jorge Arreaza aseguró que Saab es un agente del Gobierno del estado venezolano; que se encarga de gestionar alimentos para el país y superar los obstáculos de las sanciones.

Alex Saab y los CLAP

El Programa de alimentos subsidiados denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); fue creado el 3 de abril del 2016 por la Revolución Bolivariana, con el fin de enfrentar la Guerra económica, el desabastecimiento inducido, las largas colas para adquirir alimentos básicos.

Como resultado, a las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU, el gobierno de Venezuela; en conjunto con el empresario colombiano Alex Saab une lazos de apoyo a los CLAP; internacionalmente.

“Durante muchos años he suministrado alimentos básicos y medicinas y otros artículos para satisfacer las necesidades de los programas de bienestar social; iniciados con el presidente Chávez, pero que han sido continuados y ampliados con el presidente Maduro. Desde abril de 2018 he continuado, pero como servidor del Estado como Enviado Especial; y no como empresario privado” Indicó Alex Saab, al medio EL ESPECTADOR.

Cabo Verde y Estados Unidos

No había pasado un mes, desde el lanzamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); cuando se inició una campaña de descrédito del programa por parte de EEUU; al cual se le catalogó de inconstitucional.

Desde ese momento, la figura del empresario Alex Saab se vio afectada por la persecución por parte de EEUU, acusándolo de la compra de productos con sobreprecios, y de mala calidad.

Además se le sumaron otras denuncias sin pruebas; que llevaron hasta su detención ilegal, en el país africano Cabo Verde.

“Fui secuestrado por Cabo Verde en connivencia con EE. UU. y durante siete meses me mantuvieron en condiciones que el propio Departamento de Estado de EE. UU. ha calificado de “peligro para la vida”. Desde el primer día de mi secuestro, me torturaron y me presionaron para que firmara declaraciones voluntarias de extradición y presta falso testimonio contra mi gobierno. Después, Cabo Verde me torturó físicamente tres veces más en la cárcel, además de torturas psicológicas constantes. Pregunte a cualquiera de los otros prisioneros que estuvieron allí. Pueden confirmarlo”. Informó Saab en una entrevista al medio EL ESPECTADOR

Es importante señalar, que ya se cumplen más de 340 días del secuestro de Alex Saab, en Cabo Verde; sin respetarle su inmunidad diplomática, y todos los derechos a los convenios internacionales.

