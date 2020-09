Este miércoles, Henrique Capriles invitó a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre; aseguró que «No se trata de votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Y yo he decidido luchar».

Además, invita a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que acudan como observadores.

Sobre la polémica por presuntas negociaciones entre la oposición y el gobierno, según Capriles solo sostuvo una llamada telefónica con el embajador de Turquía.

“Que me desmienta el embajador de Turquía. Fue una llamada telefónica y quería oír mi opinión”.

Pues, en un mensaje de vídeo transmitido en sus redes sociales. Pidió dejar de «jugar a ser gobierno en Internet» y criticó que parte de la oposición parece que «quiere mantener un estatus en un sector».

Asimismo, insistió en que el país no se va a quedar sin opciones y que no se le puede «regalar» al oficialismo el Parlamento por no ir a unas elecciones.

«Le quiero anunciar al país que no los vamos a dejar sin opciones. No le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional ni le vamos a regalar nada. Nos la tendrá que arrebatar».

Otras declaraciones

Por otra parte, Capriles sostuvo durante su larga intervención; que se ha dedicado a estudiar en los últimos años varios procesos de transición en el mundo y señaló que el que pilotó Lech Walesa en Polonia puede ser ejemplo para Venezuela.

Igualmente, Capriles quien invitó a participar en elecciones; señaló que «el trabajo de un líder no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, es cuidar a su gente».

En este sentido, durante el video acotó que «en este momento, a la mayoría de los venezolanos no le interesa los problemas de la oposición. Sino tener un país con menos crisis». Además, recordó que no es candidato a las elecciones porque tiene una inhabilitación.

Finalmente, concluyó «No vengo aquí a buscar aplausos ni a comentarios en redes sociales. Hemos cometido muchos errores, yo sumo mi responsabilidad».

