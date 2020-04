View this post on Instagram

🔴Capturados dos hombres por abusar sexualmente de sus sobrinas🔴 . En las últimas horas los investigadores de la Delegación Municipal Valencia, lograron capturar a los violadores durante hechos aislados. El primer caso se generó en el Sector La Bocaína, parroquia Miguel Peña, donde fue aprehendido un sujeto identificado como LUIS ALEXIS ZAMBRANO HERNÁNDEZ, quien fue denunciado por el papá de una niña de 11 años, a quien este hombre, que además es su tío, abusaba sexualmente de ella desde que tenía 7 años de edad, obligándola a observar vídeos pornográficos para luego cometer actos lascivos con la menor, sexo oral e intento de penetración. Este depredador aprovechaba cuando los padres de la niña salían para quedarse a solas con ella o la obligaba a que lo acompañara a su sitio de trabajo para abusarla. . También en el sector 13 de la Urbanización La Isabelica, resultó aprehendido un hombre identificado como ALCIDES ANTONIO JATAR ACOSTA, tras una denuncia recibida a través de mis redes sociales, en la que señalaban que este sujeto, quien también era tío de la víctima, abusaba sexualmente de la adolescente de 15 años de edad, desde los 11 años, a quien utilizando equipos tecnológicos le enviaba vídeos y fotos de sus partes íntimas, para induncir a la víctima a tener relaciones sexuales y grabar vídeos pornográficos para luego difundirlos en las redes sociales. Ambos casos fueron notificados al Ministerio Público. Todo el peso de la ley para estos hechos🚨 . Desliza la foto🔜🔜🔜🔜 . . @douglasricovzla @prensacicpc @josealdama01 @delegacionvalenciacicpc