En un duelo de lanzadores venezolanos, Carlos Carrasco superó a Pablo López para comandar el triunfo de Mets de Nueva York 10 carreras por 4 sobre Marlins de Miami.

‘Cookie’ (8-2, 3.96) actúo por espacio de seis entradas y un tercio, donde aunque toleró ocho imparables solo aceptó tres carreras, con par de boletos y siete ponches, para apuntarse la victoria.

El veterano serpentinero contó nuevamente con un gran respaldo ofensivo, luego de que la escuadra neoyorquina liquidara el partido con siete carreras en la sexta entrada, cuatro de ellas gracias a un Grand Slam de Pete Alonso.

— New York Mets (@Mets) June 18, 2022

La derrota recayó en López (4-3, 2.85), castigado con ocho hits y siete carreras, seis de ellas limpias, en cinco entradas y un tercio; con un boleto y cinco abanicados.

Por Miami, Avisaíl García bateó de 4-2, Miguel Rojas de 3-1 y William Astudillo falló en dos turnos.

Entretanto, Ranger Suárez consiguió su quinto éxito de la campaña en el triunfo de Fillies de Filadelfia 5-3 sobre Nacionales de Washington. El zurdo toleró seis hits y tres carreras en cinco entradas y dos tercios, en los cuales dio tres boletos y ponchó a cinco rivales.

Finalmente, Salvador Pérez conectó su 10º cuadrangular de la temporada, y los Reales de Kansas City vencieron 5-1 a Atléticos de Oakland.

El receptor dio un vuelacercas solitario en el tercer episodio para colocar la pizarra 3-1. Al final, Pérez ligó de 4-2 con un doble, par de impulsadas e igual número de anotadas. Por Oakland, Elvis Andrus dio dos imparables en cuatro turnos.

.@SalvadorPerez15 slugs his 10th blast of the year!#VoteSalvy: https://t.co/fEY1ycGEFy pic.twitter.com/P0Wp7PdDCS

— Kansas City Royals (@Royals) June 18, 2022