Después de que este sábado lo hospitalizaran de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite, el cantante mexicano Ricardo González Gutiérrez, conocido como el payaso Cepillín, reveló que será operado este lunes.

En entrevista telefónica para Chisme No Like, el artista comentó que no lo internaron por Covid-19; sino que sufrió un accidente al bajar una escalera y se lastimó la columna vertebral.

«Imagínate bajando las escaleras ya me iba a caer y me agarré del pasamanos y (…) me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón en la columna», explicó.

Agregó que no resulta la primera vez que sufre un accidente de esta naturaleza, pues toda su vida era una persona muy hiperactiva.

«Me comporté bien loco toda la vida, me quebré cuatro huesos de la cara, me caí del trapecio, he sido muy hiperactivo (…) Ahora practico parkour «, comentó el cantante y conductor mexicano.

Cepillín será operado de emergencia

Después, con el humor que lo caracteriza, Cepillín mencionó que solamente le falta que “lo orine un perro”, debido a que últimamente la vida no le sonríe del todo y ahora será operado de emergencia.

“Imagínate 50 años de payaso, 75 años de edad, pandemia de Covid. De repente me pasa lo de la columna, ya nada más falta que me orine un perro, pero COVID-19 no he padecido, gracias a Dios», explicó.

Finalmente, esperanzado en el tratamiento médico, que le realizará su doctor de cabecera, Cepillín pidió a todos sus fans que lo tengan en mente en sus oraciones para que pueda salir bien de su próxima operación. «Le pido a la gente que pida por mí para que todo salga bien», concluyó.

