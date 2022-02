La jornada de los octavos de final de la Champions League tuvo dos emocionantes encuentros. El PSG en el descuento con gol de Kylian Mbappé superó al Real Madrid 1-0 mientras que el Manchester City encajó cinco goles al Sporting de Lisboa.

El PSG amarró la defensa y de esta manera pudo detener el ataque madridista. Una falta de Dani Carvajal sobre Mbappé al minuto 60 avizoraba como un tanto de Messi; pero no pasó así debido a que el portero belga Thibaut Courtois le adivinó el disparo al argentino.

Hubo mucha desesperación por parte de los jugadores del Madrid y uno que otro destello que tuvieron en el arco francés. En cuanto a las faltas tuvieron parejas con casi 11 de parte y parte en este encuentro.

How Messi scores freekicks easily and misses penalties still amazes me #Messi #ronaldo #ucl #PSG #RealMadrid pic.twitter.com/EgRgvJq1TX

