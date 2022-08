A pesar de que está lejos del casco de La Guaira y que es prácticamente la última playa de ese estado; Chichiriviche de La Costa en 2022 es uno de los lugares que debes visitar. Está se encuentra en la zona oeste de la entidad.

Las aguas de esta playa son una maravilla y la estadía es buena y tranquila, la playa es pequeña y poco profunda. Muy colorida en horas de la mañana donde el agua tiene esa tonalidad del verde mar hermosa.

Al llegar a La Guaira, vas en sentido de Las Salinas y allí sigue derecho, por supuesto sin olvidar que en Churuata Piarima es el punto para desayunar. Disfruta de unas ricas empanadas unas vistas a la playa que está al lado y sigue.

De hecho, puedes ir y venir hasta la Churuata, la vía hasta la playa de Chichiriviche tiene acantilados altos; el trayecto es largo pero puedes ir poco a poco. Vas pasando las distintas playas hasta llegar a la montaña.

El pueblo es pequeño y ya cuando vayas llegando si vas en carro debes ver bien la bajada que hay hasta llegar a la playa. Hay alquiler de toldos, buena comida y el paisaje es espectacular sobre todo si te vas temprano.

Siempre que tengo un viaje próximo a Chichiriviche de la Costa sueño con el salto de la virgen del salitre, me recuerda el vértigo que se siente estar asomado frente ese acantilado y me da un subidón de adrenalina que no me deja dormir 🫣 pic.twitter.com/JJj0QTRdp4

— ♡ 𝙰𝚊𝚛ó𝚗 𝚎𝚗 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚘𝚗í ♡ (@GirbauAaron) August 8, 2022