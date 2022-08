China amenazó a Taiwán por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Hoy el gobierno del gigante asiático movilizó a parte de su ejército a la frontera para ejercicios militares.

Mientras que Rusia, considero la visita de Pelosi como “provocadora” en lo que es la región asiática. Pelosi llegó hoy a Taipei bajo estrictas medidas de seguridad, tanto de Estados Unidos como Taiwán.

Hua Chunying, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores dijo que la visita de Pelosi podría provocar situaciones extremas; además de peligrosas no solo para la región de ese continente también para el mundo.

En el día de hoy se han visto a los componentes del ejército chino llegar frente al mar para los ejercicios militares. Mientras que Taiwán no ha respondido a la presión que hay desde el país que tiene muy cerca.

Estados Unidos que había calmado su política exterior parece de nuevo encaminado a colocarse ante ella. Pero desde el gobierno de China han indicado la peligrosidad de la visita de Pelosi.

Latest footage circulating on Chinese social media WeChat shows armoured vehicles on the move in the southern Chinese city of Xiamen, as US Speaker Pelosi is reportedly heading to Taipei. pic.twitter.com/ePpJsO2VyM

— Bang Xiao 萧邦 (@BangXiao_) August 2, 2022