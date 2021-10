Conatel procedió contra la empresa Inter tras recibir denuncias por parte de usuarios por facturas con sobreprecio.

El pasado 1 de octubre, a través de su página web, los clientes de la operadora Inter se percataron que los montos facturados excedían con el cobro regular, razón por la que se comenzaron las acciones.

Por tal motivo, Conatel procedió contra la empresa Inter y destacó que se pudo «constatar que el cobro excesivo plasmado en la facturación se generó por errores de la empresa en la configuración de los precios en los sistemas administrativos de Inter».

Por lo tanto, las partes acordaron suspender el cobro de las facturas emitidas con exceso hasta que se realicen las correcciones pertinentes.

Ahora, si los pago fueron efectuados; entonces la empresa procederá a realizar notas de crédito a favor de los usuarios. También, garantizaron la continuidad de la prestación del servicio.

He recibido factura de INTERCABLE @InterCliente y es increíble el aumento en más del 45% 😳😱 con respecto a la factura del mes anterior. No es posible que pasen éstas cosas, no es justo que haya un incremento sin previo aviso 😤@sundde_ve

— FRANZENYS HERNÁNDEZ🌻 (@FranJos2705) October 7, 2021