Asimismo, esta iniciativa nació en conjunto cony se esta celebrando este sábado 18 de abril.El concierto virtual One World #TogetherAtHome, cuenta con una transmisión previa de de seis horas disponible desde ya para su visionado en la página www.globalcitizen.org/es/connect/togetherathome/.

Incluye artistas como Annie Lennox y Luis Fonsi; así como la presencia de actores como Don Cheadle y Samuel L. Jackson o la estrella estadounidense del fútbol femenino, Megan Rapinoe.

En el horario central, formarán parte de esta transmisión global Elton John, Jennifer López, Celine Dion. Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish.

Igualmente, en la conducción estará a cargo de tres conocidas personalidades de la televisión estadounidense: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Según Global Citizen confirmó que los cuatro integrantes de The Rolling Stones -Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood.

Además, otros artistas como Juanes, Kesha, Michael Bublé, Rita Ora; Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Niall Horan, Liam Payne. Entre otros.

Ayuda para frenar el COVID-19

Por otra parte, Lady Gaga, indicó que este megaconcierto, titulado One World: Together At Home (Un mundo: juntos en casa) busca contar «historias globales de triunfo y esperanza».

Cabe destacar, que las ganancias recaudadas por One World: Together at Home serán destinadas al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS.

Para ayudar y equipar a los trabajadores de la salud de todas partes, así como también brindar apoyo a organizaciones benéficas que brindan alimentos y refugio a la población más vulnerable.

