Johan Santana, ex beisbolista venezolano, envió una donación de un camión de bomberos y una ambulancia a su natal Tovar en el estado Mérida.

Estas dos unidades formarán parte del stop de vehículos del Hospital II de San José para atender las emergencias que se presenten en la localidad merideña.

En tal sentido, Johan Santana dijo en cuenta oficial Twitter junto a la cita “Rumbo a Tovar, parte 1” que “Amigos les habla Johan Santana, y aquí estoy con este camión de bomberos que será la unidad número uno que estará ayudando a nuestro pueblo en Tovar, al municipio, ayudando en todas las necesidades de nuestro municipio, aquí estamos preparando todo para que esta nueva máquina vaya a ayudar a nuestro pueblo”.

De igual manera, en otra publicación destacó que “amigos aquí estoy con la ambulancia, la unidad número 57, que va a prestar un servicio desde el Hospital II de San José de Tovar al Hospital de Mérida. Esperemos pues que ayude a toda la comunidad, que lo puedan disfrutar y al mismo tiempo cuidar que es lo más importante, esperemos pues que sea un beneficio para todos. Ahí está la unidad 57 para Tovar, un abrazo”.

